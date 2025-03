Em início pelo São Paulo, Cédric soma mais minutos em campo do que em última temporada no Arsenal

?? Sábado de ajustes táticos para a primeira decisão do ano! #VamosSãoPaulo ??

Na temporada 2023/24, o lateral de 33 anos jogou apenas cinco partidas, sendo uma entre os onze iniciais. Nestas aparições, o jogador acumulou apenas 123 minutos de jogo. Além disso, vale destacar que, neste período, o português chegou a disputar um jogo pelo time sub-21 do Arsenal, em que atuou por 69 minutos. Se somarmos as minutagens, o número ainda seria menor do que o conquistado no Tricolor.

Cédric firmou vínculo de apenas três meses com o São Paulo, com término previsto para o final de abril. O defensor precisa seguir mostrando serviço para renovar o contrato com o clube do Morumbis.