"Eles têm mais medo do que eu", diz Neymar sobre possíveis rivais do Santos na semi

O Santos está na semifinal do Campeonato Paulista. Neste domingo, a equipe praiana venceu o RB Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro. Autor do primeiro gol, Neymar falou sobre os possíveis rivais do Peixe na semi.

Com o triunfo, a equipe ultrapassou o São Paulo e subiu para a terceira posição da tabela geral. Caso permaneça nessa colocação, o adversário será o Palmeiras. No entanto, se o Tricolor vencer o Novorizontino no tempo normal, nesta segunda-feira, o Alvinegro enfrentará o Corinthians.