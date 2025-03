Derrotado pelo Flamengo, Carille projeta semana decisiva do Vasco

#VASxfla 0??-1?? | ? 50? | 2T

Quarto colocado na Taça Guanabara, o Vasco entrou em desvantagem na semifinal do Carioca. O Flamengo tem o benefício do empate em pontos ganhos e saldo de gols. Assim, para eliminar o rival e avançar para a decisão do Estadual, o Gigante da Colina vai ter de vencer por dois gols de diferença no sábado, no Maracanã. Contudo, antes, tem outro jogo decisivo.

O Vasco, agora, foca no Nova Iguaçu, rival pela segunda fase da Copa do Brasil. O duelo é nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Neste ano, com equipe alternativa e ainda sem Carille, o Gigante da Colina empatou por 1 a 1 com o time da Baixada Fluminense pelo Carioca.