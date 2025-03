Corinthians defende invencibilidade histórica contra o Mirassol, rival no Paulista

Para avançar à semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians precisa eliminar o Mirassol, time de Série A, que terminou na segunda colocação do Grupo B. O Timão tem a seu favor um retrospecto muito favorável sobre o time do interior paulista.

Ao todo, Corinthians e Mirassol já se enfrentaram em 13 oportunidades. Foram nove vitórias do Alvinegro, nenhuma do Leão e quatro empates. Isto é, o time do Parque São Jorge tem 69% de aproveitamento contra o adversário, com 21 gols marcados e dez sofridos. Todos os confrontos foram válidos pelo Campeonato Paulista.

A primeira partida entre as equipes, aconteceu no Paulistão de 2008 e terminou empatada em 0 a 0. Os próximos dois duelos, em 2009 e 2010, também terminaram sem um vencedor, com 2 a 2 e 1 a 1, respectivamente. Desde então, nos dez duelos seguintes, foram nove vitórias do Corinthians e apenas um empate.