Contra time boliviano, Palmeiras estreia na Libertadores sub-20 nesta segunda

Além do Palmeiras e da equipe boliviana, o Cerro Porteño, do Paraguai e o Independiente del Valle, do Equador, completam o Grupo C da Copa Libertadores sub-20.

Na primeira fase, os times se enfrentam dentro de suas respectivas chaves. Os líderes de cada grupo, além do melhor segundo no geral, avançam para a semifinal.

A Libertadores será o segundo torneio da equipe sub-20 do Palmeiras neste ano. Em janeiro, o time disputou a Copinha e acabou eliminado pelo Grêmio nas quartas de final.