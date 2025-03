Com volta de Brazão, Santos terá força máxima nas quartas do Paulista; veja escalações

Além disso, duas novidades também aparecem no banco de reservas do Santos. Deivid Washington e Benjamin Rollheiser já foram devidamente inscritos no Paulista e ficam à disposição de Caixinha para a partida.

EM RITMO DE CARNAVAL, PEIXÃO ESCALADO PARA O MATA-MATA! ???? pic.twitter.com/TqBRyqJYRu

Os únicos desfalques do Peixe são Aderlan (lesão no joelho esquerdo), Hyan (lesão no joelho direito) e Souza (lesão no tornozelo direito), que seguem entregues ao departamento médico.

Do outro lado, o técnico Fernando Seabra escalou o Red Bull Bragantino com mudanças em relação ao jogo contra o Sousa-PB. Juninho Capixaba, Hurtado e Mosquera entraram no 11 inicial.