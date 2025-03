Com mudança na zaga e Garro no banco, Corinthians está escalado para as quartas do Paulista; veja times

Os únicos desfalques da equipe alvinegra são Raniele, que sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita e deve se ausentar dos gramados por cerca de um mês, e Igor Coronado, com lesão no tendão do adutor da perna direita. Por outro lado, fica à disposição do Timão, pela primeira vez, o lateral esquerdo Fabrizio Angileri, que foi o único reforço anunciado nesta janela de transferências. Sem atuar há nove meses, começa no banco de reservas.

O confronto será decidido em jogo único. Ou seja, em caso de empate, a definição da vaga ocorrerá através da disputa de pênaltis.

O Timão chega ao mata-mata do Estadual como líder do Grupo A e dono da melhor campanha da primeira fase do torneio, com 27 pontos conquistados em 12 partidas.

Do outro lado, o Mirassol encerrou a fase de grupos como vice-líder do Grupo A, com 16 pontos. O Leão entra em campo sem um substituto para o técnico Eduardo Barroca, que foi demitido há cerca de dez dias. Quem dirige a equipe de forma interina é Ivan Baitello.

O Mirassol vai a campo com: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Chico Kim, Clayson e Iury Castilho.