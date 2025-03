Com Memphis decisivo, Corinthians vence o Mirassol e avança à semifinal do Paulista

Antes de voltar as atenções à semifinal do Paulistão, o Corinthians entra em campo na quarta-feira para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, em jogo de ida da terceira fase da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Equador.

O jogo

Logo de cara, o Corinthians viu o Mirassol tentar crescer. Os visitantes tiveram mais a bola e deram certo trabalho. Contudo, a primeira finalização foi do Tinão. Romero tentou de fora da área Muralha defendeu. O Leão tentou chegar aos oito minutos, Chico Kim cruzou na área e Matheuzinho afastou o perigo. Aos 12, a árbitra marcou falta antes da entrada da área após a bola bater na mão. Na cobrança, Danielzinho mandou direto ao gol e viu Hugo Souza defender. Cinco minutos depois, o Timão teve boa chegada pela esquerda, com jogada entre Memphis e Yuri. O camisa 9 invadiu a área, cruzou e a defesa do Mirassol afastou pelo alto.

Aos 20, Bidon cruzou pela direita, Memphis cabeceou e Muralha espalmou por cima da meta. Na sequência, em cobrança de escanteio, Memphis Depay mandou na área e Romero completou de cabeça para o gol, colocando o Timão em vantagem, aos 22. Com o gol, o time de Ramon Díaz ganhou mais tranquilidade e quase marcou o segundo aos 23. Memphis encontrou bom passe para Yuri, que bateu cruzado e mandou para fora com perigo. Aos 36, Romero puxou o contra-ataque e acionou Yuri Alberto pela direita. O atacante avançou na área, mas finalizou por cima do gol.

Com quatro do segundo tempo, Gabriel arriscou de longe, a bola desviou na defesa do Timão e foi para fora. O Corinthians teve grande chance de fazer o segundo aos 11. Após receber lançamento na direita, Romero cruzou na área, Yuri Alberto tentou de letra, mas errou a conclusão, sozinho, de frente para o gol e perdeu a chance de ampliar. O lance, porém, estava irregular devido a um impedimento.

Aos 15, Yuri acionou Memphis, o camisa 10 invadiu a área e finalizou para grande defesa de Alex Muralha. Na sequência, em cobrança de escanteio, Romero cabeceou com perigo e mandou perto da trave. Cinco minutos depois, a defesa do Mirassol se atrapalhou e por pouco o Corinthians não marcou o segundo. Empereur recuou errado para Muralha, que deu nos pés de Martínez. O camisa 70 bateu para o gol e Muralha defendeu com o pé.