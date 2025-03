Com Luighi, Palmeiras fecha preparação para estreia na Libertadores sub-20

O Palmeiras está pronto para estrear na Libertadores sub-20. Neste domingo, no Centro de Competições Formativas da Associação Paraguaia de Futebol, em Assunção-PAR, o Verdão encerrou a preparação para o jogo contra o Blooming-BOL. A novidade no treino foi o atacante Luighi.

Relacionado pelo técnico Abel Ferreira para os últimos jogos do time profissional, o atacante viajou ao Paraguai neste domingo, após ver do banco de reservas a classificação do Palmeiras para a semifinal do Campeonato Paulista. O Alviverde venceu o São Bernardo por 3 a 0 no último sábado.

Luighi está inscrito pelo Palmeiras para a disputa da competição sub-20. Ele falou sobre reencontrar os companheiros de base.