Brasil vence o Paraguai e é tetracampeão da Copa América de futebol de areia

A etapa final contou com menos gols, mas teve o Brasil superior ao Paraguai. A Seleção conseguiu encontrar dois gols e viu o adversário diminuir na reta final. No entanto, os brasileiros saíram de quadra com a vitória.

O título foi o quarto do Brasil na história da Copa América de futebol de areia. Além do título de 2025, a Seleção também foi campeã do torneio em 2016, 2018 e 2023. O Paraguai, com uma conquista, é o segundo maior campeão.