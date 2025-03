Arias acredita que Fluminense está em busca de sua melhor versão

O Fluminense está perto da final do Campeonato Carioca. Neste domingo, a equipe fez 4 a 0 no Volta Redonda, no Maracanã, no jogo de ida da semifinal. O colombiano Arias foi um dos destaques do time, com um belo gol marcado. Ele analisou o lance.

"Foi um chute realmente muito bom, ainda de canhota, que não é a minha perna dominante. Acho que hoje fizemos um grande jogo novamente. O time vem em uma sequência muito boa e ainda com margem de crescimento. Aos poucos a gente vai se encontrando, vai achando a nossa melhor versão. Acho que chegamos a um momento importante do campeonato, e com certeza esse placar dá confiança para o time", disse Arias, após o jogo.

O Fluminense simplesmente atropelou o Volta Redonda e construiu a vitória no primeiro tempo. Canobbio marcou duas vezes, sendo o segundo após uma assistência de Arias. Depois, o colombiano acertou um belo chute para fazer 3 a 0. Na etapa final, Cano fechou a goleada.