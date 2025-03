Após classificação no Paulista, elenco do Palmeiras ganha folga dupla

Ó abre alas que o Estêvão fez um verdadeiro CARNAVAL em São Bernardo! ? pic.twitter.com/Vqyg5gKCAd

? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 2, 2025

Com segunda melhor campanha na classificação geral do Campeonato Paulista, o Palmeiras só decide uma possível final longe de seus domínios caso enfrente o Corinthians. Em qualquer outra hipótese, o duelo de volta da grande decisão do Estadual acontece no Allianz Parque, casa palestrina.

Além da ótima atuação de Estêvão, que cravou dois gols, o duelo diante do São Bernardo também marcou as estreias dos zagueiros Micael e Bruno Fuchs. Com esse resultado, o Verdão vai para sua 12ª semifinal consecutiva e mantém vivo o sonho pelo tetracampeonato consecutivo do Paulista. O Alviverde faturou a taça do Estadual nos anos 2022, 2023 e 2024.