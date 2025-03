Alisson lembra eliminação do São Paulo em 2024 e elogia Novorizontino: "Muito forte"

Às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no Estádio do Morumbis, o São Paulo entra em campo para enfrentar o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Ao falar sobre o adversário, o meio-campista Alisson lembrou da eliminação do time tricolor na edição de 2024 do Estadual.

No ano passado, também pelas quartas de final, o Novorizontino segurou o empate por 1 a 1 e ganhou por 5 a 4 nos pênaltis, em pleno Morumbis. Escalado como titular pelo então técnico Thiago Carpini, Alisson lembra da queda diante do time do interior em 2024.

"A gente conhece muito bem a equipe deles. É muito forte e já nos complicou no mata- mata. Então, agora temos a oportunidade de voltar a jogar contra e fazer uma grande partida, sabendo das dificuldades. Tenho certeza que vamos estar preparados para chegar lá e conquistar o nosso objetivo", afirmou.