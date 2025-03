Abel revela papo com Vitor Roque: 'Nos tirou da final da Libertadores'

Antes da janela de transferências internacional se fechar, nas última sexta-feira, o Palmeiras anunciou a chegada do atacante Vitor Roque, que estava emprestado pelo Barcelona ao Real Betis. O atacante de 20 anos tornou-se, portanto, o mais novo reforço para o técnico Abel Ferreira, que revelou o breve papo que teve com o atleta. O treinador ainda contou o que espera do atleta.

"Estamos falando de um jovem. E já quero dizer que não é o nome, nem o valor que custa que joga. É um jovem que precisa do Palmeiras e o palmeiras também precisa dele. Decidiu retornar ao futebol brasileiro, a um clube que lhe vai oferecer todas as condições. Vai ser uma parceria, vamos ajudá-lo. Fez 20 anos ontem. A única coisa que tenho na cabeça que já falei com ele foi que ele meteu-nos fora de uma final da Libertadores", disse após classificação do Palmeiras no Paulistão.

Abel Ferreira referiu-se a quando o Palmeiras foi eliminado pelo Athletico-PR na semifinal da Libertadores de 2022. Vitor Roque, na ocasião, era um dos titulares do Furacão, que avançou depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0 e empatar o de volta, por 2 a 2. O treinador ainda exaltou o esforço da presidente Leila Pereira e do diretor de futebol Anderson Barros na negociação.