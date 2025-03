Abel diz que teve 'upgrade' na zaga com dupla e comenta futuro de Naves

"Fizemos um upgrade. Jogadores com saída de bola, vão nos dar mais qualidade na construção. Há tempos procuramos um zagueiro canhoto. Hoje temos dois. Acho que vamos ajudar o Naves em outra perspectiva. Falamos com ele no ano passado, disse que queria jogar mais. Está certo, comprometeu-se muito conosco. Precisou jogar agora contra o Mirassol e deu resposta séria e dura. É uma posição que, pessoalmente, estou contente, nesse momento. Temos cinco zagueiros. O Naves acredito que vamos conseguir ajudá-lo a ir para um clube onde possa jogar mais", disse.

"Como disse, procuramos dar concorrência ao Murilo e Gómez. Acho que fizemos um upgrade na zaga, com Benedetti, Fuchs e Micael. São jogadores que vão dar um upgrade na saída de bola e vai ser bom para o Gómez e o Murilo. O Gómez está há muitos anos conosco, na seleção, faz muitos jogos e é bom termos essas posições com mais soluções para podermos revezar durante o ano. O Micael já não jogava há muito tempo, estava com câimbras. Metemos o Fuchs, que entrou e conhece muito bem o futebol brasileiro. Foi uma grande oportunidade de mercado para nós e para o Atlético-MG. É um clube que é um prazer negociar. Fico contente por isso e tenho certeza que eles também", seguiu.

Naves fez sua estreia pela equipe profissional do Palmeiras em 2021, ano desde que foi promovido ao grupo de apoio, quando ainda tinha idade do sub-20. Desde então, seguiu à disposição da comissão técnica e está no time principal de forma definitiva desde 2023. Ao todo, ele tem 41 jogos pelo time.

Nesta temporada, Naves disputou oito jogos, sendo seis como titular. O camisa 34 sempre enfrentou forte concorrência no setor e das últimas vezes que viu uma brecha se abrir, primeiro lidou com Vitor Reis "furando" a fila e agora foi passado para trás por Benedetti, que ainda pode atuar pelo sub-20.

Naves esteve à disposição de Abel para o jogo contra o São Bernardo, mas não saiu do banco de reservas. Viu Micael assumir a titularidade ao lado de Murilo, enquanto Gómez se recupera de lesão muscular na coxa esquerda, e Bruno Fuchs ganhar chance no segundo tempo.