Willian Bigode publica mensagem de despedida e vê "dever cumprido" no Santos

Willian Bigode foi contratado pelo Peixe em dezembro de 2023 para a disputa do Campeonato Paulista e da Série B do Campeonato Brasileiro. O veterano finalizou sua passagem pelo clube com 39 jogos disputados, sete gols e uma assistência.

Contudo, com a chegada de Pedro Caixinha e as mudanças na comissão técnica, o atacante não vinha sendo utilizado. Na atual temporada, não chegou a ficar nem no banco de reservas nos jogos da primeira fase do Paulistão.

Além do Santos, Willian Bigode também acumula passagens por Athletico-PR, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Metalist (da Ucrânia) e Fluminense. No ano passado, ele ajudou o Peixe a conquistar a Série B e, agora, pode repetir a dose pelo América-MG.