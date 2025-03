Sem oportunidade no Santos, Willian Bigode acerta com o América-MG

O veterano Willian Bigode não faz mais parte do elenco do Santos na temporada 2025. Na manhã deste sábado, o atacante foi anunciado como reforço do América-MG.

As partes acertaram um contrato até o final da temporada. Willian Bigode deixa o Peixe depois de 39 jogos e 7 gols em 2024. Na atual temporada, ele não foi utilizado pelo clube paulista.

A carreira do atacante é recheada de passagens por grandes clubes. Além do Santos, ele defendeu Athletico-PR, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Metalist (da Ucrânia) e Fluminense.