Volpi brilha, Grêmio bate Juventude nos pênaltis e vai à final em busca do octa

O Campeonato Gaúcho conheceu seu primeiro finalista. Na tarde deste sábado, o Grêmio bateu o Juventude nos pênaltis, por 3 a 2, mesmo após derrota por 2 a 1 nos 90 minutos, e garantiu vaga na grande final do Estadual. Adriano Martins e Luis Mandaca marcaram para os donos da casa no Estádio Alfredo Jaconi, enquanto Gustavo Martins descontou para os visitantes no tempo normal.

A decisão encaminhou-se para os pênaltis após empate em 3 a 3 no placar agregado, uma vez que o Grêmio havia vencido o duelo de ida, por 2 a 1, na Arena do Grêmio. Com a classificação neste sábado, o Tricolor gaúcho vai atrás do octacampeonato, que pode culminar em seu 44º título estadual da história.

Agora, o Grêmio aguarda a definição do confronto entre Internacional e Caxias do Sul para saber quem será seu adversário na grande decisão do Estadual. Datas e horários da final ainda será definidos pela Federação Gaúcha de Futebol.