Vitória vence o Atlético-BA e encaminha vaga na final do Campeonato Baiano

Aos 14 minutos da primeira etapa, Lucas Halter aproveitou o cruzamento de Wellington Rato em escanteio e testou para estufar as redes. Este foi seu primeiro gol com a camisa Rubro-Negro.

No final do primeiro tempo, com 46 minutos no relógio, Janderson enfiou uma bela bola para Lucas Braga, que recebeu na entrada da área e bateu aberta, de chapa, sem chances para o goleiro.

Com 23 minutos da etapa complementar, Jamerson cobrou uma falta poucos metros atrás da meia-lua e, chapando de esquerda, estufou as redes em um golaço, para ampliar para o Vitória.

De pênalti, após 10 minutos, Gustavo Mosquito bateu rasteiro e o goleiro espalmou. No rebote, o mesmo aproveitou para marcar o último gol do embate.