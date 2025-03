Torcedores do São Paulo pedem André Silva no lugar de Calleri contra o Novorizontino

Após os dois gols na vitória sobre o São Bernardo, André Silva terminou a primeira fase do Campeonato Paulista como artilheiro do São Paulo. De acordo com os são-paulinos, o atacante está pedindo passagem na equipe titular e deveria entrar no 11 inicial do Tricolor no embate contra o Novorizontino, pelas quartas do Paulistão.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 67,95% dos internautas afirmaram que André Silva deve assumir a titularidade de Calleri no mata-mata do Paulista. Outros 32,05% são contra a ideia.

Com 11 partidas disputadas na atual temporada, André Silva marcou cinco gols, dois a mais que Lucas e Luciano, vice-artilheiros do Tricolor. Comparado a Calleri, atual titular da posição, a diferença fica ainda maior. Com onze aparições em 2025, o argentino balançou as redes apenas duas vezes.