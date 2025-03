São Paulo vende mais de 40 mil ingressos para jogo com Novorizontino no Morumbis

O São Paulo divulgou, na manhã deste sábado, que mais de 40 mil ingressos já foram comercializados para o duelo diante do Novorizontino, pelas quartas de final do Paulistão. A bola rola na próxima segunda-feira (3) a partir das 20h (de Brasília) no Morumbis.

O Tricolor é mandante do duelo por ter feito uma fase de grupos superior em relação ao rival de Novo Horizonte. Com 53 pontos e líder do Grupo C, o São Paulo ficou em quinto na classificação geral do Paulistão, enquanto o Novorizontino, com 18 unidades, fez a sétima melhor campanha.

As entradas começaram a ser comercializadas às 22h da última quarta-feira, para os sócios com sete estrelas. Porém, desde a manhã da última sexta-feira, após algumas ondas de preferência, o público geral está apto a comprar.