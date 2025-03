Santos x Red Bull Bragantino: veja informações e prováveis escalações do jogo pelas quartas do Paulista

As quartas de final do Campeonato Paulista tem início neste final de semana. O Santos recebe o Red Bull Bragantino neste domingo, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, em busca de uma vaga nas semifinais da competição.

Na fase de grupos do Paulistão, as duas equipes fizeram campanhas extremamente parecidas. O Santos fechou a primeira fase com a sexta melhor campanha geral e como líder do Grupo B, com 18 pontos - foram cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino finalizou a fase de grupos com a oitava melhor campanha no geral, e somou 17 pontos na segunda posição da chave. O Massa Bruta acumulou o mesmo número de vitórias, mas teve somente dois empates e amargou cinco reveses - uma a mais que o rival das quartas.