Santos fecha preparação para encarar o RB Bragantino nas quartas do Paulista; veja time provável

Os únicos desfalques do Alvinegro Praiano já são velhos conhecidos. Ainda no departamento médico, seguem fora os laterais Aderlan (lesão no joelho esquerdo) e Souza (lesão no tornozelo direito), além do meia Hyan (lesão no joelho direito).

Com o elenco praticamente completo, a tendência é que Pedro Caixinha mantenha a base do time titular que deu resultado e somou três vitórias consecutivas nas últimas rodadas do Paulistão.

Assim, uma provável escalação do Santos para a partida tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.

Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam em jogo único na Vila e vão em busca de uma vaga nas semifinais do Paulistão. Em caso de empate no placar ao fim dos 90 minutos, a decisão da vaga será nos pênaltis.