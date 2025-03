Richard Ríos estreia novo número de camisa pelo Palmeiras em duelo contra o São Bernardo; confira

De número novo e fazendo história! ?

Agora camisa 8?? do #MaiorCampeãoDoBrasil, Richard Ríos se isolará na vice-liderança do ranking de colombianos com mais jogos na história do Palmeiras, com 113 partidas! ?? pic.twitter.com/DtmdlW8OXP

? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 1, 2025

Richard Ríos começou o ano como um dos titulares de Abel Ferreira e começa entre os 11 iniciais do duelo decisivo diante do São Bernardo. O Verdão vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Raphael Veiga; Facundo Torres, Estevão e Flaco López.

O colombiano chegou ao Palmeiras em 2023 e desde então disputou 112 jogos e marcou nove gols. Nesta temporada, ele entrou em campo em dez oportunidades.