Quinteros fala sobre expulsão em classificação sofrida do Grêmio

A vitória do Grêmio nos pênaltis contra o Juventude foi cercada de polêmicas e contestações à arbitragem de Anderson Daronco. Até mesmo o técnico Gustavo Quinteros se envolveu em uma confusão e acabou expulso no fim da partida deste sábado, que assegurou ao Imortal a vaga na decisão do Gauchão 2025.

Após o gol gremista, que levou a decisão para os pênaltis, houve uma desordem generalizada em campo. Quinteros invadiu o campo e, ao ser barrado por Ênio, do Juventude, acertou o rosto do adversário com o braço.