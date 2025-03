Primavera empata, mas mantém a ponta na Série A2 do Paulista

O Primavera não conseguiu furar a defesa adversária e ficou apenas no empate por 0 a 0 com o XV de Piracicaba neste sábado. Mesmo com o tropeço, o time segue líder na Série A2 do Campeonato Paulista, com dois pontos de vantagem em relação ao Capivariano, que bateu o São José. Confira os resultados da rodada:

Capivariano 1 x 0 São José



Oeste 2 x 2 Portuguesa Santista