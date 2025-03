Porto vence Arouca fora de casa e permanece na caça aos líderes no Campeonato Português

A 24ª rodada do Campeonato Português foi aberta. Neste sábado, o Porto venceu o Arouca, por 2 a 0, no Estádio Municipal de Arouca. Samu Omorodion, de pênalti, e Fábio Vieira anotaram os gols da equipe visitante.

Com o resultado, o Porto ocupa a terceira posição, mas chegou aos 50 pontos e segue na caça aos líderes do Português, Benfica e Sporting (ambos com 53 pontos, mas com um jogo a menos). Já o Arouca permanece na 13ª colocação, com os mesmos 25 pontos do início da rodada.

Os dois times, agora, voltam a campo pela 25ª rodada do Campeonato Português. O Arouca visita o AVS SAD no próximo sábado (08), às 12h30 (de Brasília), no Estádio do Clube Desportivo das Aves. Já o Porto encara o Braga, no mesmo dia, às 17h30, no Estádio de Braga.