Murilo destaca foco do Palmeiras em títulos e mira Mundial: "Estamos com mais fome ainda"

Nesta sexta-feira, o elenco do Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o São Bernardo pelo Paulistão. Após as atividades, o zagueiro Murilo projetou 2025, ano em que o Verdão disputará cinco competições, dentre elas a Libertadores e o cobiçado Mundial, e afirmou que o elenco está com "mais fome" por títulos.

"Estamos treinando cada vez mais, pois temos essa sede de buscar mais títulos, principalmente neste ano que tem o Mundial, tem a Libertadores. Estamos com mais sede, mais fome ainda, e trabalhando muito forte para buscar mais títulos para nossa carreira. Cada vez eu me sinto mais à vontade, mais em casa aqui no Palmeiras para poder dar alegria para toda a torcida", declarou Murilo.

Na atual temporada, o Alviverde participará do Paulistão, do qual é o atual campeão e busca o tetracampeonato inédito, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores e do Mundial, torneio que será a prioridade da equipe comandada por Abel Ferreira.