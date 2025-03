Minas vence o Goiás e fica a um ponto do líder Cruzeiro na Superliga

O Itambé Minas levou um susto, mas obteve mais um resultado positivo na Superliga masculina de vôlei 2024/25. Neste sábado, a equipe de Belo Horizonte derrotou o Goiás pela sétima rodada do returno da competição.

Com dificuldades nas duas parciais iniciais, a vitória do Minas em casa veio por 3 sets a 1, com parciais de 26-24, 20-25, 25-19 e 25-15.