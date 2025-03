Memphis assume papel de garçom e lidera estatísticas ofensivas do Corinthians; veja raio-x

O astro Memphis Depay tem recebido algumas críticas de torcedores do Corinthians nas redes sociais, mas os números do atacante nesta temporada vão em direção contrária. O jogador, mesmo distante do ritmo de jogo ideal, lidera diversas estáticas ofensivas da equipe em 2025.

O holandês disputou, ao todo, dez partidas neste ano, sendo seis como titular. Ele balançou as redes apenas uma vez, mas é o líder em assistências do Timão, com quatro passes para gol.

Memphis, aliás, se consolidou como um dos principais garçons do Corinthians. O jogador deixou de ir às redes com frequência, mas assumiu o papel de armador da equipe, ao lado do argentino Rodrigo Garro.