Mateus Lusuardi é decisivo em fim do jejum do Frosinone na Itália

Com o resultado, o Frosinone pula para a 18ª posição, mas ainda segue na zona do rebaixamento. A vitória, porém, cola o time no próprio Mantova e na Sampdoria, que com 29, têm apenas dois pontos a mais que a equipe do zagueiro brasileiro.

Mateus Lusuardi foi especulado pelo Palmeiras na última janela de transferências, mas nunca atuou como profissional no Brasil. Ele fez quase toda sua base no Grêmio, até chegar ao Criciúma, onde obteve destaque no Sub-20 e já foi negociado com o futebol italiano.

No Frosinone, Mateus Lusuardi teve uma estreia inesquecível antes da sequência conquistada na atual temporada. Em dezembro de 2023, ele foi a surpresa do time que eliminou o Napoli da Copa da Itália com uma sonora goleada por 4 a 0 em pleno Estádio Diego Armando Maradona.