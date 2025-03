Madureira e Nova Iguaçu empatam no jogo de ida da semifinal da Taça Rio

No primeiro jogo da semifinal da Taça Rio, torneio que reúne do quinto ao oitavo colocado da fase de classificação do Campeonato Carioca e dá vaga para a Copa do Brasil de 2026, o Madureira e o Nova Iguaçu não saíram do 0 a 0, neste sábado, no Estádio Conselheiro Galvão.

O jogo de volta será no próximo sábado (8), às 18h (de Brasília), no Laranjão. O Nova Iguaçu, melhor classificado, tem vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols. Assim, pode empatar que avançará para a decisão da Taça Rio.