Julio Casares, presidente do São Paulo, participa de desfile da Dragões da Real

Na madrugada deste sábado, Julio Casares, presidente do São Paulo, esteve presente no primeiro dia de desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial paulistano. No Sambódromo do Anhembi, o dirigente desfilou pela Dragões da Real, escola ligada à torcida organizada do Tricolor.

Acompanhado de sua esposa Mara Carvalho, Julio Casares celebrou seu décimo desfile no carnaval. "No meu décimo desfile pela Dragões da Real, mais um momento contagiante com a comunidade de gente feliz. Uma pequena pausa referenciando nossas cores e o nosso pavilhão", escreveu o presidente são-paulino em seu Instagram.