João Pedro Bonini chega à final do Banana Bowl 2025

O Brasil estará na final do 55º Banana Bowl, torneio de nível ITF J500, que acontece no Bela Vista Country Club, em Gaspar (SC). Na chave de simples masculina, o paranaense João Pedro Bonini irá decidir o título contra o espanhol Andres Santamarta Roig, cabeça de chave 1 e 6º do ranking mundial juvenil.

Bonini garantiu sua vaga na final após derrotar o norte-americano Jack Kennedy, 12º do mundo e segundo favorito ao título, com duplo 6/4. "Enfrentei um adversário extremamente sólido. No primeiro set, apesar do placar, consegui administrar bem o jogo, sacar tranquilo e achar uma quebra importante. O segundo set foi mais duro, com games longos, muito calor e umidade. A pressão foi grande, mas consegui fechar a partida no final", comentou o paranaense.

Na outra semifinal, o brasiliense Pedro Chabalgoity, que também buscava uma vaga na final, foi superado por Santamarta em uma partida de 3 horas, com parciais de 6/4, 6/7 e 6/1. "Foi um jogo muito complicado, fui até o meu limite físico. O Santamarta tem um jogo muito intenso, mas foi muito importante para a minha carreira. Eu acho que nunca vou me esquecer desse jogo ao lado dessa torcida maravilhosa, que vibrava a cada ponto meu e me fazia tirar forças de onde não nem tinha. Foi uma semana maravilhosa, muito complicada, mas fui jogo a jogo ganhando mais confiança, impondo meu jogo".