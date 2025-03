Internacional vira no 2º tempo, vence o Caxias e vai pegar o Grêmio na final do Gaúcho

O Campeonato Gaúcho de 2025 terá Gre-Nal na final. Na noite deste sábado, o Internacional venceu o Caxias de virada, por 3 a 1, no Beira-Rio, pela volta da semifinal e vai enfrentar o Grêmio, que eliminou o Juventude mais cedo. Tomas Bastos abriu o placar para os visitantes, mas Enner Valencia (2) e Vitinho viraram para o Colorado.

A equipe venceu na ida por 2 a 1 e garantiu a classificação com 5 a 2 no placar agregado. Maior campeão, com 45 títulos, o Inter retorna à final do Gaúcho após quatro anos. Em 2021, a equipe foi derrotada pelo Grêmio e ficou com o vice-campeonato. Já o Caxias se despede da competição com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas.

O jogo de ida da final está marcado para o próximo dia 9 (domingo). Por ter uma campanha melhor, o Inter joga o primeiro jogo fora de casa, com mando do Grêmio. O horário e local ainda não foram definidos. O Caxias vira a chave para o duelo contra o Fluminense, nesta quarta, pela Copa do Brasil.