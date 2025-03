Inscritos no Paulista, Rollheiser e Deivid Washington vivem expectativa por estreia no Santos

Com pouco espaço no Benfica, então, o argentino decidiu rumar ao Santos. O jogador custou 11 milhões de euros (cerca de R$ 65,9 milhões) e assinou vínculo até o fim de 2028. Ele iniciou a carreira no River Plate e se transferiu ao Estudiantes em 2022. Por lá, foram 83 jogos, com 13 gols e sete assistências.

Já Deivid Washington chegou ao Santos por empréstimo com opção de compra junto ao Chelsea, da Inglaterra, e firmou contrato até o fim da atual temporada. Formado nas categorias de base do Peixe, o centroavante rapidamente se destacou e chegou ao profissional, fechando sua primeira passagem com dois gols marcados em 16 jogos.

Com o rápido destaque, o garoto foi vendido ao Chelsea. No entanto, recebeu poucas oportunidades no profissional da equipe londrina e disputou mais partidas pelo sub-21. Pela base dos Blues, foram 13 jogos disputados, com nove gols e três assistências. Hoje, ele retorna ao Peixe para uma nova passagem.

Agora, os atacantes vivem a expectativa de pelo menos estrear com a camisa do Alvinegro Praiano no embate contra o Red Bull Bragantino. A tendência é que Pedro Caixinha mantenha a base do time que vem tendo resultados no Paulista, mas ambos podem ganhar ao menos alguns minutos no segundo tempo, caso o treinador assim deseje.

Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam em jogo único na Vila Belmiro. Em caso de empate no placar, a decisão será nos pênaltis.