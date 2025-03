Hansi Flick, técnico do Barcelona, mira tríplice coroa: "Ninguém esperava"

Neste domingo, o Barcelona, líder com 54 pontos, enfrenta a Real Sociedad (9ª), pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola a partir das 12h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Barcelona. O clube catalão tem a mesma pontuação do Real Madrid, entretanto se sobressai ao rival pelo primeiro critério de desempate - o confronto direto. Logo atrás, em terceiro, vem o Atlético de Madrid, com 53 unidades.

?? Hansi Flick: "Estamos enfocados, no hay excusas por la cantidad de partidos. Estamos en tres competiciones y lucharemos por las tres. Lo daremos todo" pic.twitter.com/MzVisbkMcd ? FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 1, 2025 "Estamos em um bom momento e temos que demonstrar em cada partida. Não temos nenhum rival. Estamos concentrados em nós mesmos. Sempre queremos aprender e melhorar", concluiu Hansi Flick. Além do Espanhol, o Barcelona segue vivo na Copa do Rei e na Liga dos Campeões. Na copa nacional, o time de Raphinha, Yamal, Lewandovski e companhia luta por uma vaga na final. Na primeira partida da semifinal, contra o Atlético de Madrid, os catalães travaram um confronto épico contra os comandados de Simeone em um jogo que acabou 4 a 4.