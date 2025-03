Giro: Após empate, Chapecoense vence o Brusque nos pênaltis e vai às semis do Catarinense

A Chapecoense é a primeira equipe classificada às semifinais do Campeonato Catarinense. Após empate sem gols no tempo normal, a equipe venceu o Brusque fora de casa por 5 a 4 nos pênaltis, neste sábado, no estádio Augusto Bauer.

Agora a Chapecoense espera pelo seu adversário na próxima fase do Estadual. Já o Brusque se despede da competição.

A semifinal do Catarinense está marcada para este sábado, às 16h (de Brasília). O Brusque, por sua vez, volta a campo na quinta-feira contra o Olaria, pela segunda fase da Copa do Brasil.