FPF define arbitragem para duelo do Santos contra o Red Bull Bragantino pelas quartas do Paulistão

Às vésperas das quartas de final do Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu a escala de arbitragem para o confronto entre Santos e Red Bull Bragantino, que acontece neste domingo.

A FPF designou Raphael Claus para apitar o embate entre as duas equipes. O experiente árbitro será auxiliado pelos assistentes Danilo Ricardo Simon Manis e Denis Matheus Afonso Ferreira. Já Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral ficará no comando da arbitragem de vídeo (VAR).

Raphael Claus já apitou cinco jogos do Campeonato Paulista nesta temporada, mas nenhum deles do Santos. O juiz foi o comandante do apito no clássico entre Palmeiras e Corinthians, pela sétima rodada - duelo que ficou marcado pelo cartão vermelho de Yuri Alberto e pelo pênalti perdido por Estêvão no último minuto.