Fluminense x Volta Redonda: veja prováveis escalações e onde assistir à semifinal do Carioca

O Fluminense ouviu vaias após sofrer para vencer o já rebaixado Bangu por 3 a 2 e se classificar no Campeonato Carioca. Mas a goleada de 8 a 0 sobre o Águia de Marabá no meio de semana, no Pará, pela estreia na Copa do Brasil, faz com que o Tricolor chegue animado para as semifinais do Estadual. O duelo de ida será neste domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã. O rival é o Volta Redonda, atual campeão da Série C do Campeonato Brasileiro e que fará o choque de volta em casa, no Estádio Raulino de Oliveira, no próximo domingo.

Onde assistir: o duelo entre Fluminense e Volta Redonda terá transmissão da Band (TV Aberta), do Premiere (Pay Per View) e do Canal Goat (YouTube).

O Voltaço terá a vantagem de dois resultados iguais porque terminou a fase de classificação em segundo lugar, atrás apenas do Flamengo. O Fluminense ficou na terceira colocação. Quem passar deste duelo vai disputar o título com o vitorioso da outra semifinal, disputada entre Flamengo e Vasco.