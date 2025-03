Ex-Grêmio, Pepê é anunciado como reforço do Vitória

Palpites sobre quem vai para as semis do Paulistão

Pepê foi revelado nas categorias de base do Flamengo. Na sequência, defendeu as cores do Portimonense, de Portugal. Antes do Grêmio, também teve uma passagem pelo Cuiabá.

A questão física não deve ser problema para Pepê no Vitória. A última partida do jogador aconteceu no dia 15 de fevereiro, quando atuou em 25 minutos pelo Grêmio diante do Ypiranga pelo Campeonato Gaúcho.