Em alta no Santos, Caixinha reencontra Red Bull Bragantino pela 1ª vez com difícil missão

Com os bons números na primeira temporada, Caixinha teve seu contrato renovado por mais um ano em dezembro de 2023. Contudo, o técnico não conseguiu repetir o mesmo sucesso da primeira temporada e foi do 'sonho ao pesadelo' neste período.

O Massa Bruta foi eliminado pelo Santos na semifinal do Paulistão e caiu precocemente na Libertadores, ao perder para o Botafogo ainda na terceira fase. No Brasileirão, o clube de Bragança Paulista lutava contra o rebaixamento quando a diretoria optou pela demissão de Caixinha, no fim de outubro. Ele deixou o time com 124 jogos disputados - foram 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas.

Caixinha, então, ficou sem clube por pouco tempo, até que foi contratado pelo Santos em dezembro. O trabalho começou com algumas dificuldades e tropeços. Apesar disso, o Peixe bancou o treinador e viu o time começar a engrenar com a chegada de reforços e os ajustes do português.

Ao todo, foram 11 jogos no comando do Alvinegro Praiano até aqui, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. O treinador ajudou o time santista a se classificar ao mata-mata como líder do Grupo B, com 18 pontos, e parece ter encontrado a escalação 'ideal' após os diversos testes feitos na fase de grupos do Paulistão.

Agora, Caixinha terá a 'ingrata' missão de eliminar o ex-clube do Estadual. Como já sabe alguns detalhes do Red Bull Bragantino, o treinador sabe que não terá um desafio fácil pela frente, mas espera que o conhecimento sobre o Massa Bruta possa ajudá-lo em tal tarefa - uma vez que, hoje, seu compromisso é com o Peixe.