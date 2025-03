Dirigente do Bayern de Munique diz que contratação de Wirtz é o "principal objetivo do clube"

Durante a entrevista, Rummenigge expressou publicamente o interesse do Bayern pelo Wirtz. O presidente honorário da equipe, Uli Hoeness, já havia dito que "sonhava com a contratação do jogador".

"A contratação de Wirtz é o nosso principal objetivo. Todos do Bayern concordam que ele é, exatamente, o jogador que nós queremos trazer. Isso não é para enfraquecer o Bayer Leverkusen e, sim, para nos fortalecer. Além disso, Wirtz é o melhor jogador da Alemanha", disse o Rummenigge.

Entretanto, a missão do Bayern de Munique, de contratar Wirtz, é difícil. O contrato do meia é válido até junho de 2027, e estima-se que o jogador não sairia por menos de 140 milhões de euros (R$ 856,4 milhões). Apesar de ter um valor elevado, Rummenigge minimizou a situação: "Não é o valor dele que é decisivo, mas sim todo o montante de dinheiro que gastaríamos numa transferência. Vai ser bem difícil chegar a um acordo", completou.

No Bayer Leverkusen desde 2020, Florian Wirtz é o maior nome do atual elenco da equipe alemã. No único clube profissional que defendeu, o meia acumula 188 jogos, 56 gols e 63 assistências. Além disso, conquistou o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha, ambos em 2023.

Com negociação ou não, Wirtz estará na Allianz Arena mais vezes nesta temporada, devido às oitavas de final da Liga dos Campeões. Bayern de Munique e Bayer Leverkusen se enfrentam na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), e decidem a vaga às quartas no dia 11, no mesmo horário, na BayArena.