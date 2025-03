De virada, Manchester City vence e avança às quartas da Copa da Inglaterra

Palpites sobre quem vai para as semis do Paulistão

A equipe de Manchester avança para as quartas de final da competição e conhecerá seu próximo adversário neste domingo, quando ocorre o sorteio da próxima fase.

Os Citizens enfrentam no próximo sábado o Nottingham Forest, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, no The City Ground. Já a equipe de Pilgrim volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o Hull City no MKM Stadium, pela 35ª rodada da Segunda Divisão.

Os gols do jogo

Em cobrança de escanteio, aos 38 do primeiro tempo, Talovierov venceu a defesa do City no alto e cabeceou com precisão na bochecha do gol, abrindo assim o placar do jogo em favor do Plymouth Argyle.

Já nos acréscimos da primeira etapa, Kevin De Bruyne cobrou uma falta pela lateral do campo e cruzou na cabeça de Nico O'Reilly, que testou firme para baixo. O goleiro adversário tocou na bola, mas não foi o suficiente para impedir o gol de empate dos Citizens, aos 46 minutos.