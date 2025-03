Cruzeiro faz testes em jogo-treino contra equipe sub-20

Sem compromissos oficiais no fim de semana, o elenco profissional do Cruzeiro realizou um jogo-treino neste sábado contra a equipe sub-20. A movimentação na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte, teve dois tempos de 60 minutos e terminou com o placar total de 7 a 0 para o time principal.

O técnico Leonardo Jardim utilizou formações mescladas na equipe para observar variações. Na primeira parte, os profissionais venceram por 2 a 0, com gols de Bolasie e Matheus Pereira.

O time principal do Cruzeiro foi escalado inicialmente com Cássio, Fágner, Fabrício Bruno, Gamarra, Lucas Villalba, Walace, Matheus Henrique, Christian, Matheus Pereira, Dudu e Bolasie.