Corinthians x Mirassol: informações e prováveis escalações do jogo das quartas do Paulistão

Em contrapartida, o Corinthians chega ao mata-mata do Estadual como líder do Grupo A e dono da melhor campanha da primeira fase do torneio, com 27 pontos conquistados em 12 partidas.

O técnico Ramón Díaz conta com força máxima, mas pode preservar alguns titulares por conta da sequência pesada que o clube enfrentará nos próximos dias. O único desfalque é o volante Raniele, que sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita e deve se ausentar dos gramados por cerca de um mês.

Do outro lado, o Mirassol encerrou a fase inicial da competição no segundo lugar do Grupo A, com 16 pontos. Na rodada final, o time do interior paulista foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 2, resultado este que garantiu a classificação do Alviverde às quartas de final.

O Leão, que disputará a Série A do Brasileirão em 2025, vive uma indefinição em relação ao comando técnico. O clube demitiu Eduardo Barroca há pouco tempo e ainda não contratou um substituto. Quem dirige a equipe de forma interina é Ivan Baitello.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X MIRASSOL