Corinthians encerra preparação para enfrentar o Mirassol nas quartas do Paulista; veja provável time

O Corinthians está preparado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Na tarde deste sábado, o elenco alvinegro finalizou a preparação para o embate contra o Mirassol. A bola rola neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

No CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores iniciaram as atividades com um trabalho de força na academia e rumaram ao gramado para o aquecimento. Em seguida, o técnico Ramón Díaz comandou um exercício tático de enfrentamento, no qual instruiu o grupo em diversas situações de jogo.

Por fim, o elenco corintiano também aproveitou o treino deste sábado, o último antes do jogo, para trabalhar jogadas de bola parada e cobranças de pênaltis.