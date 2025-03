Copa Rio feminina tem empates nos duelos Fluminense x Flamengo e Botafogo x Vasco

A Copa Rio feminina apresentou neste sábado uma rodada com empates em clássicos. Fluminense e Flamengo fizeram um duelo emocionante com o placar de 2 a 2, enquanto Botafogo e Vasco não saíram do 0 a 0.

Na partida disputada na Gávea, o Fluminense contou com gols de Lelê e Torre, mas o Flamengo alcançou a igualdade com Fernanda e Djenife. O Tricolor das Laranjeiras lidera a Copa Rio com 8 pontos. O Rubro-Negro é o terceiro, com 5 pontos.