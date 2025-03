Confira a repercussão internacional da ida de Vitor Roque, ex-Barcelona, ao Palmeiras

Nesta sexta-feira, através das redes sociais, o Palmeiras anunciou a contratação de Vitor Roque junto ao Barcelona. O vínculo assinado entre o atacante e o clube paulista é válido até dezembro de 2029. Confira a repercussão dos veículos internacionais sobre essa transferência que mexeu com o futebol brasileiro.

O jornal AS, da Espanha, avaliou a passagem do atleta de 20 anos pela Europa como um "fiasco": "O fiasco de Vitor Roque. Quatorze meses depois de desembarcar em Barcelona, ??ele retorna ao Brasil pela porta dos fundos. Sem destaque no Barça, seu empréstimo ao Betis também não deu certo", publicou o veículo.

Já o A Bola, de Portugal, afirmou que o atacante brasileiro não convenceu: "O atacante, que havia custado 40 milhões ao Barcelona no inverno de 2024, rumou ao Verdão por 25,5 milhões de euros, preço nunca antes pago por um jogador no futebol brasileiro. Formado no Athletico-PR, não convenceu na Catalunha, onde só marcou dois gols em 16 partidas e acabou por ser cedido ao Betis, de Sevilha, durante meia temporada, em que balançou as redes em sete ocasiões", disse.