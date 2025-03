Com trabalho tático, São Paulo faz penúltimo treino antes de decisão pelo Paulistão

O São Paulo realizou neste sábado, no CT da Barra Funda, seu penúltimo treino antes do duelo contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. As equipes se enfrentam na segunda-feira, no Morumbis, às 20h (de Brasília).

O dia começou com um vídeo apresentado pela comissão técnica ao elenco são-paulino. Na sequência, já em campo, os jogadores iniciaram as atividades com exercícios de ativação e mobilidade, promovidos pela preparação física.

Posteriormente, Luis Zubedía passou aos atletas um trabalho tático, com diferentes situações de ataque contra defesa. Parte do elenco aprimorou as finalizações e as bolas paradas no fim do treinamento.